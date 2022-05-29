ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية في باريس.. ويقترب من الصدام مع نادال

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر نوفاك ديوكوفيتش، لمحات من أفضل مستوياته وفاز 6-1 و6-3 و6-3 على دييجو شوارتزمان، ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس؛ حيث من المرجح أن يصطدم بالعملاق رافائيل نادال الفائز باللقب 13 مرة.

وظهر المصنف الأول عالميًا بشكل أفضل كثيرًا من الأرجنتيني شوارتزمان الذي لم يهدد منافسه الصربي تقريبًا رغم التقدم بنتيجة (3-صفر) في بداية المجموعة الثانية.

شوارتزمان شخص لطيف

وقال ديوكوفيتش عن شوارتزمان الذي بلغ قبل نهائي رولان جاروس في 2020، وفقًا لـ«رويترز»: «أحترمه كثيرًا.. إنه شخص لطيف داخل الملعب وخارجه، وهو متخصص في اللعب على الأراضي الرملية.. شعرت أن مستواي في ضربات الإرسال كان جيدًا في اللحظات المناسبة».

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وخرجت المباراة بشكل مختلف تمامًا عن مواجهتهما في رولان جاروس في 2017، عندما انتفض ديوكوفيتش بعد التأخر بمجموعتين وتأهل إلى الدور الرابع. وسيلعب نادال مع الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في الدور الرابع، اليوم الأحد.