بادوسا تنسحب من «رولان غاروس»

القاهرة - بوابة الوسط

اضطرت باولا بادوسا، المصنفة الثالثة، إلى الانسحاب أمام فيرونيكا كودرميتوفا، في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت، بينما كانت اللاعبة الإسبانية تتأخر بنتيجة 6-3 و2-1.

وكانت بادوسا (24 عامًا)، التي بلغت دور الثمانية في «رولان غاروس» العام الماضي، من بين أبرز المرشحات في منافسات فردي السيدات لمنافسة إيغا شيانتيك المصنفة الأولى لحصد اللقب.

إصابة في ساقها اليمنى

واحتاجت بادوسا، وفقًا لـ«رويترز» إلى وقت للعلاج بسبب إصابة في ساقها اليمنى خلال المباراة، ثم قررت في وقت مبكر من المجموعة الثانية أنها لن تستطيع مواصلة اللعب.

وستلعب كودرميتوفا، المصنفة 29، أمام الأميركية ماديسون كيز أو إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان على بطاقة التأهل لدور الثمانية.

خروج أرينا سبالينكا

وشهدت البطولة أيضًا خروج أرينا سبالينكا المصنفة السابعة بعدما خسرت بشكل مفاجئ 4-6 و6-1 و6-صفر أمام الإيطالية كاميلا جيورجي.

وفازت سبالينكا، المصنفة الثانية عالميًا سابقًا، بصعوبة بأول مجموعة قبل أن تعاني بشدة أمام اللاعبة الإيطالية.

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وفازت لاعبة روسيا البيضاء بشوط واحد فقط بعد ذلك لتحقق جيورجي انتفاضة مذهلة وتحسم المباراة بعد ساعة و42 دقيقة، وتتأهل إلى الدور الرابع في «رولان غاروس» لأول مرة.

وستلعب جيورجي، البالغة 30 عامًا، والمصنفة 30 مع داريا كاساتكينا المصنفة 20 على بطاقة الظهور في دور الثمانية.