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تريفيسان تشق طريقها نحو دور الثمانية في «رولان غاروس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 06:40 مساء
تريفيسان تشق طريقها نحو دور الثمانية في «رولان غاروس»
الإيطالية مارتينا تريفيسان. (الإنترنت)
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تمكنت الإيطالية مارتينا تريفيسان، المصنفة 59 عالميًا، من حسم المباراة في مواجهة ألياكساندرا ساسنوفيتش اليوم الأحد، بالفوز عليها بنتيجة 7-6 و7-5 في دور 16، لتضمن الظهور في دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وبعد حصولها على فرصة للحسم اليوم، وقبل ضربة الإرسال ابتسمت تريفيسان بكل سعادة قبل أن تحسم المواجهة وتضمن الاستمرار في ثاني البطولات الأربع الكبرى التي سبق لها الصعود في دور الثمانية فيها في 2019.

ولم تخسر تريفيسان (28 عامًا)، وفقًا لـ«رويترز» أي مجموعة في البطولة الكبرى حتى الآن، وقد فازت بلقبها الأول على مستوى تنس المحترفات في الرباط قبل البطولة الحالية.

وستلتقي تريفيسان في دور الثمانية مع الكندية ليلى فرنانديز وصيفة بطلة أميركا المفتوحة.

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تريفيسان لا تشعر بأي ضغوط
وقالت تريفيسان، إنها لا تشعر بأي ضغوط تثقل كاهلها وهي تشعر بارتياح باللعب على الملاعب الرملية في باريس بينما تسعى لتحسين سجلها في البطولات الكبرى والوصول لقبل النهائي للمرة الأولى.

وأضافت: «هنا في باريس هناك أجواء ساحرة بالنسبة لي.. أحب الملاعب كثيرًا.. أشعر أنني في وطني الثاني وأستمتع باللحظة».

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