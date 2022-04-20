الدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي لندن ضد تشيلسي في «ستامفورد بريدج»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق «آرسنال» الإنجليزي، في تحقيق فوز كبير على نظيره «تشيلسي»، برباعية مقابل هدفين، في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل «آرسنال» الهدف الأول في الدقيقة (13) عن طريق إدوارد نيكيتاه، بعد انفراد تام بالمرمى من إدوارد نيكيتاه بعد خطأ قاتل من دفاع «تشيلسي»، فسدد الأخير كرة سكنت أقصى أسفل يمين إدوارد ميندي.

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وفي الدقيقة (17) جاء هدف التعادل لفريق «تشيلسي» عن طريق تيمو فيرنر، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات «آرسنال» وسكنت أقصى يمين المرمى.

وتقدم «آرسنال» من جديد في الدقيقة (27) عن طريق إميل سميث رو، بعد تمريرة من أوديجارد إلى «رو» المتمركز على حدود منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة بباطن القدم اليمنى سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وأدرك «تشيلسي» التعادل مرة أخرى في الدقيقة (32) عن طريق سيزار أزبيليكويتا، بعد كرة عرضية من ماونت من جهة اليسار قابلها أزبيليكويتا بتسديدة من على حدود منطقة الــ6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وسجل «آرسنال» التقدم في الدقيقة (57) بهدف ثالث عن طريق إدوارد نيكيتاه، بعد خطأ قاتل من مالانغ سار في إبعاد الكرة فوصلت الكرة إلى إدوارد نيكيتاه المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة بوجه القدم من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعزز «آرسنال» النتيجة في الدقيقة (90+2) بالهدف الرابع عن طريق بوكايو ساكا من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد «آرسنال» إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف وراء «توتنهام»، فيما بقي رصيد «تشيلسي» عند 62 نقطة في المركز الثالث.