إعادة بناء مانشستر يونايتد يبدأ برحيل الكشافين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في بيان اليوم الأربعاء، أن كبير الكشافين جيم لولور ومارسيل بوت، المسؤول عن اكتشاف المواهب عالميًا غادرا النادي.

وتم ترقية لولور لمنصب كبير الكشافين، وفقًا لـ«رويترز» في يونايتد في 2014 بعد أن عمل محللًا للأداء منذ 2005 بينما كان بوت جزءًا من الجهاز الفني للويس فان جال في النادي في 2014 واستمر بعد رحيل المدرب الهولندي.

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وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خسارة يونايتد برباعية نظيفة ضد مضيفه وغريمه ليفربول على ملعب «أنفيلد» في الدوري الممتاز الثلاثاء، في مواجهة ظهر جليًا فيها الفارق الشاسع على الصعيد الفني بين الفريقين.

وتعرضت تعاقدات يونايتد مع اللاعبين لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة مع تراجع النادي للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر رغم مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية التي أنفقها على الفريق الحالي.

دور رئيسي في تطوير العديد من الفرق

وقال متحدث باسم يونايتد، وفقًا لـ«رويترز»: «لعب جيم دورًا رئيسيًا في تطوير العديد من فرق مانشستر يونايتد الحائزة على العديد من الألقاب وكان مصدرًا مهمًا للتوجيه للسير أليكس فيرجسون وكل المدربين الذين تبعوه».

وأضاف: «مارسيل لعب دورًا مهمًا كمدرب مساعد وفي تعزيز قدراتنا في مجال اكتشاف المواهب في السنوات الأخيرة.. جيم ومارسيل سيتركان النادي. نتوجه لهما بخالص الشكر ونتمنى لهما كل التوفيق مستقبلا».

ولا يتأخر النادي، الذي لم يعين مدربًا دائمًا خلفًا لأولي جونار سولشار بعد رحيل المدرب النرويجي في نوفمبر الماضي، فقط في سباق المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم بل خرج من كل مسابقات الكأس.

وسيخرج بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة من الموسم الحالي بلا ألقاب للموسم الخامس تواليًا بينما ستمر تسع سنوات على آخر نجاح له في الدوري.