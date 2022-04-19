بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزا كبيرا، على نظيره مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «آنفيلد»، في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ليفربول هدفه الأول في الدقيقة (5) عن طريق لويز دياز، بعد هجمة مرتدة من الجبهة اليمنى بانطلاقة عن طريق محمد صلاح أنهاها بعرضية أرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه دياز المتمركز وحيدا في مواجهة المرمى، والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

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وسجل الريدز هدفه الثاني في الدقيقة (22) عن طريق محمد صلاح، بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها ساديو ماني بتمريرة بينية رائعة لمحمد صلاح المتحرك بشكل ذكي خلف مدافعي مانشستر يونايتد، والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وعزز ليفربول أهداف بالثالث في الدقيقة (68) عن طريق ساديو ماني، من انطلاقة سريعة من لويز دياز على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها اللاعب السنغالي بتسديدة يسارية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل الليفر هدفه الرابع في الدقيقة (85) عن طريق محمد صلاح، من تمريرة بينية متقنة عن طريق ديوجو جوتا بإتجاه اللاعب المصري المنطلق بشكل داخل منطقة الجزاء، والذي تمكن من ترويض الكرة ثم سددها بشكل رائع من أعلى جسد الحارس ديفيد دي خيا إلى داخل الشباك.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الوصيف، الذي يلعب مساء الأربعاء أمام برايتون، فيما ظل رصيد يونايتد 54 نقطة في المركز السادس.

أرقام قياسية

وقال موقع «أوبتا»، وفقا لـ«كورة» إن ليفربول بات أكثر الفرق التي نجحت في هز الشباك أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، بواقع 74 هدفًا.

كما بات صلاح، ثاني لاعب ينجح في التسجيل والصناعة ذهابًا وإيابًا أمام يونايتد في موسم واحد بالبريميرليج، بعد مسعود أوزيل في موسم 2015-2016.

كما نجح صلاح في التسجيل والصناعة في 6 مباريات رفقة ليفربول هذا الموسم بالبريميرليج، بعدما حقق هذا الأمر أمام نورويتش ومانشستر سيتي وواتفورد ويونايتد (ذهابًا وإيابًا) وليدز يونايتد.

فريق ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد برباعية دون رد على ملعب «آنفيلد»، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي (الإنترنت)

فريق ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد برباعية دون رد على ملعب «آنفيلد»، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي (الإنترنت)

فريق ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد برباعية دون رد على ملعب «آنفيلد»، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي (الإنترنت)

فريق ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد برباعية دون رد على ملعب «آنفيلد»، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي (الإنترنت)