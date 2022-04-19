«مسألة وقت».. كلوب متفائل بعودة محمد صلاح للتسجيل

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى المدير الفني لفريق «ليفربول» المدرب الألماني، يورغن كلوب، تفاؤله بعودة لاعب فريقه الكروي، النجم المصري محمد صلاح، لهز الشباك من جديد.

وقال يورغن كلوب، وفقًا لـ«رويترز»، إنه لا يشعر بالقلق من ابتعاد الهداف محمد صلاح عن تسجيل الأهداف، وأكد أنها مسألة وقت فقط قبل أن يعود المهاجم المصري لهز شباك المنافسين.

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وأوضح كلوب، للصحفيين اليوم الإثنين، «هذه فترة طبيعية التي يمر بها.. لقد تحدثنا عن المتطلبات البدنية.. أحببت مستواه أمام مانشستر سيتي (في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي)، وكانت مباراة كروية رائعة. إنها مسألة وقت قبل أن يعود إلى تسجيل الأهداف».

وتابع المدرب الألماني: «نحن أجرينا عديد المحادثات معًا أثناء فترة عملنا، وفي هذه الفترة لا حاجة للحديث عن الأمر».

صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي

وسيبحث صلاح عن هدفه الأول من اللعب المفتوح منذ 19 فبراير، عندما يستضيف «ليفربول» منافسه «مانشستر يونايتد» في قمة مرتقبة في «آنفيلد» مساء يوم الثلاثاء.

ولا يزال صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، وبفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه سون هيونغ-مين لاعب «توتنهام هوتسبير». ويحتل ديوغو غوتا لاعب «ليفربول» وكريستيانو رونالدو هداف «مانشستر يونايتد» المركز الثالث ولكل منهما 15 هدفًا.