غياب كريستيانو يزيد مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد اشتعالا

القاهرة - بوابة الوسط

لن تكون مهمة رجال المدرب الألماني يورغن كلوب في ليفربول سهلة بمواجهة فريق مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر» العائد بقوة إلى سباق حجز مقعد في مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

عودة يونايتد

وعاد يونايتد بفضل ثلاثية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز على نوريتش سيتي (3-2)، السبت، في المرحلة الثالثة والثلاثين، ليتقدم للمركز الخامس برصيد 54 نقطة، بحسب ما نقله موقع جريدة «الشرق الأوسط».

غياب كريستيانو

وأكد نادي مانشستر يونايتد غياب نجمه كريستيانو رونالدو عن لقاء ليفربول، لأسباب عائلية، لكن رونالدو أعلن، أمس الإثنين، وفاة نجله أثناء عملية مولده، في الوقت الذي شهد ميلاد توأمة نجله المتوفي.

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سقوط توتنهام

واستغل يونايتد بأفضل طريقة ممكنة سقوط منافسيه المباشرين توتنهام الرابع 57 نقطة، وآرسنال السادس بـ54 مع مباراة أقل، تواليا أمام برايتون وساوثهامبتون بالنتيجة ذاتها (صفر-1).