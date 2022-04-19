Atwasat

بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 06:18 مساء
بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع
كريستيانو رونالدو. (الإنترنت)
alwasat radio

تستعد جماهير ليفربول، لمواساة مهاجم مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،  في وفاة طفله الرضيع، عندما يلتقي الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت جريدة، «تليغراف» إن جماهير ليفربول تخطط للوقوف في الدقيقة السابعة من مباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، والتصفيق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواساته في وفاة رضيعه.

- في بيان رسمي.. ريال مدريد يدعم كريستيانو رونالدو بعد وفاة مولوده
- «نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو
- في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

وكان رونالدو أعلن عبر حساباته الرسمية، وفاة نجله من صديقته جورجينا رودريغيز، وكتب: «نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير.. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم.. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة».

نحن محطمون
وأضاف رونالدو: «نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم.. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب.. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد».

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، مساء الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «كتب ليبية» (7)

برنامج «كتب ليبية» (7)
رسميا.. إصابة «ميسي» بالتهاب في «وتر أكيليس»

رسميا.. إصابة «ميسي» بالتهاب في «وتر أكيليس»
غياب كريستيانو يزيد مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد اشتعالا

غياب كريستيانو يزيد مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد اشتعالا
«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)

«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)
خلونا نحلموا (الحلقة 7)

خلونا نحلموا (الحلقة 7)
مسلسل «شن الحكاية» (7)

مسلسل «شن الحكاية» (7)
مسلسل «هذا هو» (5)

مسلسل «هذا هو» (5)
الكاسا (الحلقة 4)

الكاسا (الحلقة 4)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)
7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة

7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة
«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف

«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف
المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!

المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!
«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي

«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي
«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو

«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو
مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة

مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة
الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين

الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين
كاركاتير خيري - السيادة الليبية

كاركاتير خيري - السيادة الليبية
عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن الكريم»

عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الملاكم أمير خان يكشف تعرضه لسطو مسلح في شرق لندن
الملاكم أمير خان يكشف تعرضه لسطو مسلح في شرق لندن
غياب كريستيانو يزيد مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد اشتعالا
غياب كريستيانو يزيد مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد اشتعالا
الاتحاد الفرنسي يعلن الانسحاب من سباق استضافة كأس «ديفيز» للتنس
الاتحاد الفرنسي يعلن الانسحاب من سباق استضافة كأس «ديفيز» للتنس
رسميا.. إصابة «ميسي» بالتهاب في «وتر أكيليس»
رسميا.. إصابة «ميسي» بالتهاب في «وتر أكيليس»
حرمان الصين من استضافة بطولة شرق آسيا لكرة القدم
حرمان الصين من استضافة بطولة شرق آسيا لكرة القدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم ......
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022...
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان ......
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم الأندرتيكر وعودة كودي رودز .. وفوز ستيف أوستن
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم ......
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري...
المزيد
بوكيتينو يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان
بوكيتينو يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان...
بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع
بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة ......
توخيل يكشف السبب الرئيسي لمشكلات لوكاكو أمام المرمى
توخيل يكشف السبب الرئيسي لمشكلات لوكاكو أمام المرمى...
حرمان الصين من استضافة بطولة شرق آسيا لكرة القدم
حرمان الصين من استضافة بطولة شرق آسيا لكرة القدم...
رسميا.. إصابة «ميسي» بالتهاب في «وتر أكيليس»
رسميا.. إصابة «ميسي» بالتهاب في «وتر أكيليس»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط