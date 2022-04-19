بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد جماهير ليفربول، لمواساة مهاجم مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في وفاة طفله الرضيع، عندما يلتقي الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت جريدة، «تليغراف» إن جماهير ليفربول تخطط للوقوف في الدقيقة السابعة من مباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، والتصفيق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواساته في وفاة رضيعه.

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وكان رونالدو أعلن عبر حساباته الرسمية، وفاة نجله من صديقته جورجينا رودريغيز، وكتب: «نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير.. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم.. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة».

نحن محطمون

وأضاف رونالدو: «نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم.. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب.. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد».

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، مساء الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.