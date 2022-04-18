في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، نبأ صادمًا بوفاة طفله حديث الولادة، من صديقته جورجينا رودريغيز.

وكان رونالدو وصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، أعلنا في أكتوبرالماضي أنهما ينتظران توأمًا، ولدًا وفتاة.

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وفي البيان الذي نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، وفقًا لـ«سكاي نيوز» أعلن نجم «مانشستر يونايتد» ولادة طفلة جديدة، ووفاة شقيقها التوأم خلال الولادة.

وكتب رونالدو: «نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير.. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم.. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة».

وأضاف رونالدو: «نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم.. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب.. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد».

كريستيانو جونيور الابن الأكبر

وظهر في البيان الذي نشر على حسابات رونالدو، توقيع النجم البرتغالي وصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز.

يذكر أن رونالدو لديه أربعة أطفال، الأكبر كريستيانو جونيور عمره 11 عامًا، من أم لم يعلن عنها رونالدو حتى الآن. كما أن لديه توأمين بعمر 4 أعوام، وهما الطفلة إيفا وشقيقها ماتيو، من أجنة مجمدة في عيادة تأجير الأرحام، وتم الحفاظ على سرية والدتهما.

كما أن رونالدو لديه طفلة اسمها ألانا من صديقته جورجينا، بعمر أربعة أعوام أيضًا، وتضاف الطفلة الجديدة من جورجينا، الإثنين، لتصبح الطفل الخامس لرونالدو، التي لم يعلن اسمها حتى الآن.