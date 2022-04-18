بالصور.. قبل موقعة «ليفربول».. نجم «مانشستر يونايتد» يتعرض لحادث سير

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض لاعب وسط «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، اللاعب برونو فرنانديز، لحادث سير خلال انتقاله إلى ملعب التدريب اليوم الإثنين؛ وذلك قبل أيام من مواجهة فريقه أمام «ليفربول» ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تهشم مقدمة سيارة فيرنانديز، بينما بدا الضرر الأكبر للسيارة الأخرى، وهي من نوع «فولكس فاغن»، التي تحطم جانبها الأيمن.

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وقال مصدر في النادي، وفقًا لـ«رويترز» إنه لا توجد أنباء عن تعرض أي شخص لإصابات خطيرة، وأكد أنه من المنتظر مشاركة اللاعب البرتغالي في مران اليوم.

بورش باناميرا هايبرد

وكان فيرنانديز يقود سيارة من نوع «بورش باناميرا هايبرد»، التي تبلغ قيمتها أكثر من 120 ألف دولار، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، وظهر في صور وهو يتحدث مع عناصر شرطة المرور بعد الحادث.

ويحتل «مانشستر يونايتد» المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 54 نقطة من 32 مباراة، وسيواجه غريمه «ليفربول» صاحب المركز الثاني غدًا الثلاثاء.

تحطم مقدمة سيارة البرتغالي برونو فيرنانديز من نوع «بورش» قبل مواجهة فريقه «مانشستر يونايتد» ضد «ليفربول» في الدوري الإنجليزي.. (الإنترنت)

تحطم مقدمة سيارة البرتغالي برونو فيرنانديز من نوع «بورش» قبل مواجهة فريقه «مانشستر يونايتد» ضد «ليفربول» في الدوري الإنجليزي.. (الإنترنت)