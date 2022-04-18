فان دايك يشكك في قدرة «ليفربول» على تحقيق معجزة الرباعية التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط

شكك المدافع الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك في قدرات فريقه «ليفربول» على إحراز الرباعية، رغم أن «ليفربول» لا يزال يملك فرصة لإحراز أربعة ألقاب، مع الوصول إلى نهاية الموسم الجاري، عقب الفوز على «مانشستر سيتي» في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن فان دايك، قال «إنه من شبه المستحيل تحقيق هذا الإنجاز».

كأس الرابطة

وأحرز «ليفربول» بالفعل لقب كأس الرابطة، وسيواجه «فياريال» في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل الجاري، ويأتي في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي خلف الـ«سيتي» بنقطة واحدة، قبل آخر 7 جولات، بحسب موقع «24» نقلًا عن «رويترز».

ليفربول

ولم يسبق لأي فريق إنجليزي الجمع بين أربعة ألقاب في موسم واحد، وقال فان دايك إن تركيز «ليفربول» ينصب على المباراة التالية فقط، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن فان دايك قوله: «لم يحقق أي فريق الرباعية، وهناك سبب وراء هذا الأمر، إنه من شبه المستحيل حدوث ذلك».