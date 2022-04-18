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أرنولد يدافع عن الجفاف التهديفي لصلاح في ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 03:40 مساء
أرنولد يدافع عن الجفاف التهديفي لصلاح في ليفربول
أرنولد وصلاح. (إنترنت)
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تحدث ظهير أيمن فريق ليفربول، النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، عن زميله المصري محمد صلاح، وأبدى أسفه لحملة الانتقادات التي يتعرض لها صلاح، وقال أرنولد في تصريحات لموقع جول العالمي، ردا على سؤاله بشأن تراجع مستوى محمد صلاح أخيرا: «لا أعتقد ذلك، إنه ليس عدلا أن يقول الناس ذلك، نظرا للمستويات التي وضع نفسه فيها، إنه ضحية نجاحه».

وتابع: «ما فعله لنا خلال المواسم الخمسة الماضية كان رائعا ولا يصدق، فليس من العدل أن يقول الناس إنه يمر بمرحلة سيئة، كلنا نعتقد أنه سيسجل الأهداف لنا، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يضع الكرة في الشباك مرة أخرى»، بحسب ما نقله موقع «24».

وأضاف: «أنه لا يزال هدافا كبيرا، وخلفي من حيث التمريرات الحاسمة، والناس يقولون إنه يقدم أداء سيئا، وتقريبا أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا أيضا، بالنظر للمستويات التي وصل إليها، فهو من الأشخاص الذين يُعدون ضحايا لنجاحهم».

ويعاني الدولي المصري من جفافا تهديفيا، حيث لم يسجل في آخر 6 مباريات متتالية، بينما سجل هدفا واحدا في آخر 12 مباراة له، وذلك من ركلة جزاء أمام برايتون، ورغم ذلك يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 20 هدفا، وسجل إجمالا 153 هدفا مع ليفربول من خلال 244 مباراة.

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