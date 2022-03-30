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كريستيانو يتحدث بعد التأهل إلى كأس العالم في قطر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 03:52 مساء
كريستيانو يتحدث بعد التأهل إلى كأس العالم في قطر
البرتغالي كريستيانو رونالدو. (إنترنت)
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تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم المقبل في قطر، بعدما سجل برونو فيرنانديز ثنائية قاد بها المنتخب البرتغالي للفوز على منتخب مقدونيا الشمالية (2-صفر)، أمس الثلاثاء، في نهائي الملحق الأوروبي، بمدينة بورتو البرتغالية.

وأكد رونالدو عبر حسابه بتطبيق «إنستغرام» عقب المباراة: «الهدف تحقق، نحن في كأس العالم المقررة في قطر، نحن في مكاننا الصحيح، شكرًا لكل البرتغاليين على دعمكم المتواصل، فلتتقدم البرتغال»، وساهم رونالدو في هدف التقدم الذي سجله فيرنانديز بالدقيقة 32 ثم ساديوغو غوتا الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 65.

بذلك يحافظ منتخب البرتغال على حظوظ تواجده باستمرار في المونديال خلال القرن الحالي، ليقوده في رحلة جديدة العجوز فيرناندو سانتوس، وكان المنتخب البرتغالي احتل المركز الثاني خلف صربيا في مجموعته بالتصفيات الأوروبية ليضطر لخوض الملحق الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

منتخب البرتغال أنجز المهمة وتأهل للنهائيات ليصبح المنتخب الإيطالي هو الوحيد من عمالقة أوروبا الذي سيغيب عن مونديال قطر، ومن المنتظر أن يشارك كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة بمسيرته ليعادل بذلك رقم كل من أنتونيو كارباخال ورافاييل ماركيز ولوثار ماتيوس وجيانلويجي بوفون، علما أن بوفون لم يلعب في نسخة 1998 لكنه موجود ضمن قائمة المنتخب الإيطالي.

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