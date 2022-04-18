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بالفيديو.. جوزيه مورينيو يزور النصب التذكاري لمارادونا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 06:59 مساء
بالفيديو.. جوزيه مورينيو يزور النصب التذكاري لمارادونا
المدير الفني لفريق «روما» الإيطالي، جوزيه مورينيو في زيارة النصب التذكاري لأسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا في نابول (الإنترنت)(
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حرص المدير الفني لفريق «روما» الإيطالي، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على زيارة النصب التذكاري لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، في مدنية نابولي، قبل أن يلتقي فريقه مع «نابولي» في وقت لاحق.

ويستقبل «نابولي» على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» نظيره «روما، مساء اليوم الإثنين، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

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ونشر «روما» مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمورينيو وهو يضع الزهور في الموقع الكائن في الحي الإسباني المركزي في نابولي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

فترة ناجحة في أواخر الثمانينات
ويعد مارادونا بطل «نابولي» بعد أن قاد الفريق لفترة ناجحة في أواخر الثمانينات، حيث قادهم للفوز بالدوري الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي.

ويحتل «روما» المركز الخامس في جدول الترتيب، ويمكنه أن يقترب أكثر من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عندما يواجه «نابولي» في وقت لاحق من اليوم، بينما يجب على «نابولي» أن يفوز في هذه المباراة للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

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