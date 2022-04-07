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عرض قميص «يد الله» الخاص بمارادونا في مزاد علني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 12:56 مساء
عرض قميص «يد الله» الخاص بمارادونا في مزاد علني
سجل دييغو مارادونا هدفا رائعا في مرمى بيتر شيلتون في ربع نهائي مونديال 1986 (ا ف ب)
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طرح القميص التاريخي للأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي كان يرتديه مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1986 في مزاد علني

يطرح القميص التاريخي للأسطورة الراحل دييغو مارادو الذي كان يرتديه مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1986، عند تسجيله هدفه الشهير باليد في شباك إنجلترا في ربع نهائي مونديال المكسيك العام 1986، في المزاد العلني في وقت لاحق من هذا الشهر.

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ومن المقرر أن يعرض القميص للبيع في موقع مخصص للمزادات عبر الإنترنت، كما سيتم عرض القميص في صالة عرض «سوذبيز» بلندن في شارع بوند ستريت خلال فترة المزايدة من 20 أبريل الجاري وحتى 4 مايو المقبل.

وكان القميص الأزرق مع الرقم 10 منذ نهاية مباراة كأس العالم المثيرة للجدل بحوزة لاعب الوسط الإنجليزي ستيف هودج الذي تبادل القمصان مع مارادونا بعد خسارة إنجلترا 1-2 في الدور ربع النهائي، حسبما أفادت «فرانس برس».

مواجهة لا تُنسى في تاريخ كأس العالم
وكانت تلك المباراة واحدة من أكثر المواجهات التي لا تُنسى في تاريخ كأس العالم، واكتسبت أهمية خاصة للأرجنتين لأنها أقيمت بعد أربع سنوات فقط من خسارتها في حرب المالوين.

وأصبحت المباراة محفورة في فولكلور كرة القدم لهدفين لمارادونا: واحد سيئ السمعة والآخر قمة في الروعة على ملعب «أزتيكا» الشهير في مكسيكو سيتي.

وجاء الأول في الدقيقة 51 عندما اعترض هودج كرة على مشارف منطقة جزاء إنجلترا وحاول إعادتها باتجاه حارسه بيتر شيلتون، فركض مارادونا باتجاهها داخل المنطقة وارتقى لتسديدها برأسه لحظة خروج الحارس لكنه استعمل يده لافتتاح التسجيل. واحتج لاعبو إنجلترا لدى حكم المباراة التونسي علي بن ناصر لكنه لم يكترث لهم واحتسب الهدف.

وأثار مارادونا الجدل بعد ذلك بقوله إن الهدف سجل «قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الله».

وبعد أربع دقائق، ضرب مارادونا مرة أخرى ولم يكن هناك شك هذه المرة. استلم النجم الأرجنتيني الكرة في منتصف الملعب وترك خمسة مدافعين إنجليز يلهثون وراءه قبل أن يتخطى الحارس شيلتون ويسدد داخل المرمى وهو الهدف الذي اختير «هدف القرن» في استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ثم أضاف مارادونا هدفين في مرمى بلجيكا في نصف النهائي، قبل أن يسهم بفوز فريقه على ألمانيا الغربية (3-2) في المباراة النهائية ويرفع الكأس المرموقة بصفته قائدا لمنتخب بلاده.

وفاة مارادونا
وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن 60 عاما نتيجة أزمة قلبية، بعد معاناته فترة طويلة من متاعب صحية.

وقال رئيس المقتنيات الحديثة في دار سوذبيز، براهم واشتر، «القائمة طويلة بالنسبة لنوع الأشخاص أو المنظمات التي قد ترغب في امتلاك هذا القميص.. يمكن أن يكون فردا، ويمكن أن يكون متحفا أو مجرد شخص يريد امتلاك أفضل الأفضل، أو محبي كرة القدم أو ناد معين».

ستبدأ المزايدة على قميص مارادونا بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني (5.2 مليون دولار)، أي أقل من الرقم القياسي البالغ 5.6 مليون دولار العام 2019 لقميص بايب روث أثناء تواجده في فريق نيويورك يانكيز للبيسبول في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

في العام الماضي، بيع قميص ارتداه في خمسينيات القرن الماضي نجم بروكلين دودجرز جاكي روبنسون، أول لاعب ذي بشرة سوداء في دوري البيسبول الأميركي، مقابل 4.2 مليون دولار.

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