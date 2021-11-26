في الذكرى الأولى لوفاته.. عائلة «مارادونا» تطلب إقامة ضريح عام لأسطورة الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 03:39 مساء
أحزنت وفاة مارادونا عن 60 عاما الأرجنتين بأكملها(أ ف ب)

أعلنت عائلة أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، أنها ترغب في إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته بناءً على أمنياته قبل وفاته. 

وكشفت العائلة ذلك خلال الذكرى الأولى لوفاته في الأرجنتين، من جانبها لم ترد السلطات على الطلب حتى الآن.

وأحيت عائلة دييغو مارادونا الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية بكشف آخر أمنياته وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته. 
وأوضحت العائلة إنها طلبت من حكومة بوينس آيرس مساعدتها في بناء «ضريح مارادونا» بجانب النهر وبالقرب من الطبيعة.

وكتبت عائلة مارادونا في حسابه على «إنستغرام» بجانب نشر صورة للطلب الرسمي «اليوم بدأنا تحويل واحدة من آخر أمنياته إلى حقيقة». وذكر الخطاب أن مارادونا أراد «مكانًا دائمًا حيث يمكن للملايين زيارته والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة».

يذكر أن مارادونا، أسطورة بوكا جونيورز ونابولي السابق، تُوفي في نوفمبر 2020 بعد مشكلة في القلب عقب خضوعه لجراحة في المخ في ذلك الشهر.

وكانت وفاته مفاجأة للأرجنتين التي قاد منتخبها للقب كأس العالم 1986 ويعد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. ودُفن في مقبرة بيا فيستا على مشارف بوينس آيرس بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع للتعبير عن حزنهم لرحيله.

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