وفاة وكيل أعمال الأساطير مارادونا وروماريو ودينيلسون وسقراطيس ودونغا وروبينيو وكارلوس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 01:35 مساء
فيغر في الإطار الأيمن ومارادونا في الأيسر . (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت شركة خوان فيغر وفاة وكيل الأعمال المخضرم من أوروغواي، الجمعة، والذي ساهم في إتمام صفقات باهظة للاعبي كرة القدم من أميركا الجنوبية.

وكتبت ستيفاني فيغر وهي وكيلة رياضية عبر إنستغرام «بقلب يعتصره الألم أشارككم نبأ انتهاء العام 2021 دون جدي خوان»، وذكرت مجموعة فيغر عبر إنستغرام «بكل حزن وبعد صراع تُوفي اليوم عقب أزمة قلبية»، بحسب «رويترز».

وقالت وسائل إعلام في البرازيل، حيث عاش هناك خلال العديد من السنوات، إنه فارق الحياة عن عمر 87 عاماًًا.

- وفاة شقيق مارادونا بأزمة قلبية
- بالصور.. «بوكا جونيورز» يتوج بكأس مارادونا على حساب «برشلونة»
- في الذكرى الأولى لوفاته.. عائلة «مارادونا» تطلب إقامة ضريح عام لأسطورة الأرجنتين
- بطولة إيطاليا: نابولي يحيي ذكرى رحيل مارادونا آملا في استعادة التوازن

ولعب فيغر دورًا في انتقال أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا إلى نابولي العام 1986 والبرازيلي روماريو من أيندهوفن إلى برشلونة، كما ساهم في انتقال دينيلسون من ساو باولو إلى ريال بيتيس العام 1998 في صفقة قياسية عالمية آنذاك.

ومن بين اللاعبين الذين تفاوض من أجل انتقالاتهم نجوم البرازيل سقراطيس ودونغا وروبينيو وروبرتو كارلوس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة بيتي وايت قبل أيام من مئويتها
ثقافة وفن
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
مهاجم برشلونة «الزلزولي» يختار اللعب لمنتخب إسبانيا بدلا من المغرب
رياضة عالمية
تراجع حصيلة القتلى بين الصحفيين حول العالم خلال 2021
دولى
يوسف زاوية يتوج بـ3 ميداليات في عربية الأثقال بالعراق
رياضة محلية
بالصور: نيوزيلاندا تبدأ 2022.. واحتفالات في أستراليا بالعام الجديد
دولى
«فرانس برس»: تونس غارقة في أزمة أمام استحقاقات أساسية في 2022
عربى
رياض محرز.. من سارسيل إلى قمة كرة القدم الأفريقية
رياضة عالمية
بالفيديو: حرائق تأتي على مئات المنازل في ولاية كولورادو الأميركية
دولى
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
بعد مطالبة شعبية .. خفض عقوبة 110 سنة سجن لسائق شاحنة قتل 4 أشخاص
منوعات
كاركاتير حليم - احتفال المسؤولين بالعام الجديد 2022
كاريكاتير
امرأة هندية فقيرة تدعي ملكيتها «تاج محل»
ثقافة وفن
ولاية ألاسكا الأميركية تواجه كارثة جليدية
دولى
أميركي يقتل ابنته معتقدا أنها لص
منوعات
الكاتب والمؤرخ «كارافانو» يطالب بايدن بالتركيز على ليبيا.. وبناء تحالف مع ...
ليبيا
3 أهداف تنتظر «تسييرية الأهلي طرابلس» بعد إقالة سيموندي
رياضة محلية
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة