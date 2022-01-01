وفاة وكيل أعمال الأساطير مارادونا وروماريو ودينيلسون وسقراطيس ودونغا وروبينيو وكارلوس

فيغر في الإطار الأيمن ومارادونا في الأيسر . (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت شركة خوان فيغر وفاة وكيل الأعمال المخضرم من أوروغواي، الجمعة، والذي ساهم في إتمام صفقات باهظة للاعبي كرة القدم من أميركا الجنوبية.

وكتبت ستيفاني فيغر وهي وكيلة رياضية عبر إنستغرام «بقلب يعتصره الألم أشارككم نبأ انتهاء العام 2021 دون جدي خوان»، وذكرت مجموعة فيغر عبر إنستغرام «بكل حزن وبعد صراع تُوفي اليوم عقب أزمة قلبية»، بحسب «رويترز».

وقالت وسائل إعلام في البرازيل، حيث عاش هناك خلال العديد من السنوات، إنه فارق الحياة عن عمر 87 عاماًًا.

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ولعب فيغر دورًا في انتقال أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا إلى نابولي العام 1986 والبرازيلي روماريو من أيندهوفن إلى برشلونة، كما ساهم في انتقال دينيلسون من ساو باولو إلى ريال بيتيس العام 1998 في صفقة قياسية عالمية آنذاك.

ومن بين اللاعبين الذين تفاوض من أجل انتقالاتهم نجوم البرازيل سقراطيس ودونغا وروبينيو وروبرتو كارلوس.