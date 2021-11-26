بطولة إيطاليا: نابولي يحيي ذكرى رحيل مارادونا آملا في استعادة التوازن

لورنتسو إنسينيي المولود في نابولي يرتدي قميصاً لتخليد ذكرى الأرجنتيني دييغو مارادونا قبل مباراة فريقه ضد فيرونا في الدوري الإيطالي. 7 نوفمبر 2021 (ا ف ب / أرشيف)

سيحيي نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، الذكرى الأولى لرحيل أسطورته الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أمام ضيفه لاتسيو الأحد، آملا في تضميد جراحه بعد خسارتين قاسيتين متتاليتين محليًا وقاريًا.

وأحيا عالم الكرة المستديرة ذكرى العام على رحيل «الفتى الذهبي» الخميس 25 نوفمبر، إلاّ أن نابولي سيكرم أيقونته يوم الأحد بين جماهيره.

وطلب النادي الجنوبي الخميس من أنصاره الوصول إلى ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» ثلاث ساعات قبل انطلاق المباراة لحضور حفل «مليء بالمشاعر»، مخصص للأيقونة الذي قاد فريقًا متوسط المستوى في حينها للفوز بلقبيه الوحيدين في الدوري المحلي العامي 1987 و1990 وكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليًا) في 1989.

ولا يزال سكان نابولي يرون في مارادونا شخصية أشبه بالآلهة، إذ لا يزال يُطلق على الأطفال اسم «دييغو» تكريمًا له، كما أنّ شوارع المدينة ممتلئة باللوحات الجدارية لبطل مونديال 1986، على الرغم من تلطخ سمعته في سنواته الأخيرة في جنوب إيطاليا، بعد أن ثبت تعاطيه المخدرات وارتباطه بالمافيا الإيطالية ما عكّر مشواره الجدلي قبل أن يعود إلى بوينس آيرس في العام 1991.

وسيتمكن الآن عشاق نابولي من تكريم أسطورتهم في حفل مهيب في الاستاد الذي يحمل اسمه بعد أن منعتهم جائحة فيروس كورونا من القيام بذلك السنة الماضية.

وقال ابنه دييغو مارادونا جونيور في وثائقي بثته قناة «سكاي إيطاليا» أخيرًا: «مدينة نابولي حضنت دائمًا والدي وهو كان دائمًا حاضرًا لها. ترى ملصقًا له على سيارة أو لوحة جدارية أو ولد في الشارع يرتدي قميص مارادونا؛ كل هذا يملؤني فخرًا لأنه منح أهل مدينتي فرحة لا متناهية».

يأمل نابولي في أن تشكّل المشاعر التي سيختبرها اللاعبون قبل المباراة دافعًا لهم في مواجهة لاتسيو السادس عقب الخسارتين أمام إنتر وسبارتاك موسكو الروسي.

ضربة قاسية

وكانت الخسارة 2-3 أمام النيراتسوري الأسبوع الماضي الأولى له في الدوري هذا الموسم ليتقلص الفارق إلى أربع نقاط مع حامل اللقب، كما تعرض لضربة قاسية بخسارة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي من المتوقع أن يغيب ثلاثة أشهر بعد تعرضه لكسر في خده الأيسر ومحجر عينه بعد صدام قوي في الرأس مع اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار.

ولزيادة المعاناة سقط في روسيا 1-2 الأربعاء ليعقّد مهمة تأهله إلى الأدوار الإقصائية في «يوروبا ليغ» قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

كما تعرضت مساعي نابولي للبقاء في الصدارة لنكسة أخرى بإصابة الكاميروني أندري-فرانك زامبو أنغويسا بإصابة في قدمه خلال المواجهة ضد إنتر، بعد أن قدّم لاعب الوسط مستويات مميزة منذ وصوله بداية الموسم معارًا من فولهام الإنجليزي.

أما لاتسيو، فيدخل المباراة بعد فوز سهل بثلاثية نظيفة في روسيا على لوكوموتيف موسكو في «يوروبا ليغ» الخميس، بعد سقوطه ضد يوفنتوس في الدوري الأسبوع الماضي.