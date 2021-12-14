بالصور.. «بوكا جونيورز» يتوج بكأس مارادونا على حساب «برشلونة»

بوكا جونيورز يكسب فريق برشلونة بركلات الترجيح (4-2) ويتوج بكأس مارادونا. (الإنترنت)

توج فريق «بوكا جونيورز» الأرجنتيني، بلقب كأس دييغو أرماندو مارادونا، على حساب «برشلونة» بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «مرسول بارك»، بالعاصمة السعودية الرياض.

والتقى «برشلونة» و«بوكا جونيورز» في مباراة ودية بالسعودية، إحياءً للذكرى الأولى لوفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسجل هدف «برشلونة» الشاب فيران جوتغلا في الدقيقة (51)، والذي استغل كرة عرضية من داني ألفيش داخل المنطقة، وسدد في الشباك.

وتعادل لـ«بوكا جونيورز» زيبايوس في الدقيقة (77)، حيث انطلق فابرا على الطرف الأيسر ومرر له كرة داخل المنطقة، ونجح زيبايوس في الهروب من رقابة دفاع «البارسا» وبلمسة واحدة أسكن الكرة في الشباك دون أي رد فعل من نيتو حارس «البلوغرانا».

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث ابتسم الحظ للأرجنتينيين، بينما أهدر لاعبو «برشلونة» ركلتي جزاء، ليتوج البوكا باللقب.

واعتمد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ«البلوغرانا» على عديد اللاعبين الشباب من فريق الرديف، واللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع «البارسا» في الفترة الحالية لتحضيرهم.

وشهد تشكيل «برشلونة»، تواجد البرازيلي داني ألفيش لأول مرة بقميص الفريق الكتالوني، بعد انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر، حيث ارتدى القميص رقم «8».

بوكا جونيورز يكسب فريق برشلونة بركلات الترجيح (4-2) ويتوج بكأس مارادونا. (الإنترنت)

بوكا جونيورز يكسب فريق برشلونة بركلات الترجيح (4-2) ويتوج بكأس مارادونا. (الإنترنت)

بوكا جونيورز يكسب فريق برشلونة بركلات الترجيح (4-2) ويتوج بكأس مارادونا. (الإنترنت)

بوكا جونيورز يكسب فريق برشلونة بركلات الترجيح (4-2) ويتوج بكأس مارادونا. (الإنترنت)