وفاة شقيق مارادونا بأزمة قلبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 07:34 مساء
مارادونا وشقيقه. (الإنترنت)

نعى نابولي، اليوم الثلاثاء، هوغو مارادونا، الشقيق الأصغر لأسطورة النادي الإيطالي السابق دييغو، الذي فارق الحياة بعد عام من وفاة شقيقه عقب إصابته بأزمة قلبية عن عمر (52 عامًا).

وكان هوغو لاعبًا محترفًا لكرة القدم أيضًا وانضم إلى دييغو في نابولي العام 1987 في عمر 18 عامًا. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن هوغو توفي بمنزله قرب نابولي.

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وقال نابولي في بيان: تعازي رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس ونائبه إدواردو دي لاورنتيس ومسؤولي النادي والجهاز الفني واللاعبين وكل عائلة نابولي إلى عائلة مارادونا عقب رحيل هوغو الحزين. 

وعجز هوغو عن ترك بصمة في نابولي ولعب لأندية أخرى مثل أسكولي ورايو فايكانو خلال تنقله بين أوروبا وأميركا الجنوبية واليابان.

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