في بيان رسمي.. ريال مدريد يدعم كريستيانو رونالدو بعد وفاة مولوده

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، نعى خلاله وفاة أحد أبناء نجم الفريق السابق، ومانشستر يونايتد الحالي، كريستيانو رونالدو.

وقال الريال عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: «يأسف ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة، لوفاة أحد أطفال كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز.. ريال مدريد يقدم دعمه للعائلة بأكملها في ألمها، ويريد أن يُظهر لهم كل الحب والمودة».

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وكان رونالدو أعلن عبر حساباته الرسمية، مساء الإثنين، وفاة نجله من صديقته جورجينا رودريغيز، وكتب: «نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير.. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم.. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة».

نحتاج بعض الخصوصية

وأوضح رونالدو في بيانه: «نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم.. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب.. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد».

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، غدًا الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.