«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط

حرص نادي مانشستر يونايتد، على موساة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته اليوم الإثنين.

وأعاد الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد عبر «تويتر»، نشر بيان رونالدو، الذي تضمن الخبر، وعلق عليه: «ألمك هو ألمنا.. نرسل الحب والقوة لك ولعائلتك في هذا الوقت».

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وكان رونالدو أعلن عبر حساباته الرسمية، وفاة نجله من صديقته جورجينا رودريغيز، وكتب: «نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير.. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم.. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة».

نحن محطمون

وأضاف رونالدو: «نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم.. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب.. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد».

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، غدًا الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.