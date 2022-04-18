Atwasat

«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 11:16 مساء
«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو
نجم «مانشستر يونايتد»، كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا. (الإنترنت)
alwasat radio

حرص نادي مانشستر يونايتد، على موساة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته اليوم الإثنين. 

وأعاد الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد عبر «تويتر»، نشر بيان رونالدو، الذي تضمن الخبر، وعلق عليه: «ألمك هو ألمنا.. نرسل الحب والقوة لك ولعائلتك في هذا الوقت».

- في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
- كريستيانو يتحدث بعد التأهل إلى كأس العالم في قطر
- بالصور.. قبل موقعة «ليفربول».. نجم «مانشستر يونايتد» يتعرض لحادث سير

وكان رونالدو أعلن عبر حساباته الرسمية، وفاة نجله من صديقته جورجينا رودريغيز، وكتب: «نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير.. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم.. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة».

نحن محطمون
وأضاف رونالدو: «نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم.. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب.. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد».

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، غدًا الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس

قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس
برنامج «كتب ليبية» (5)

برنامج «كتب ليبية» (5)
خلونا نحلموا (الحلقة 5)

خلونا نحلموا (الحلقة 5)
مسلسل «شن الحكاية» (5)

مسلسل «شن الحكاية» (5)
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا يحمل سكينا بعد مواجهته قرب مقر بوريس جونسون وسط لندن

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا يحمل سكينا بعد مواجهته قرب مقر بوريس جونسون وسط ...
مسلسل «هذا هو» (3)

مسلسل «هذا هو» (3)
الكاسا (الحلقة 3)

الكاسا (الحلقة 3)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)
جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله بالرياض

جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله ...
كاركاتير خيري - السيادة الليبية

كاركاتير خيري - السيادة الليبية
«674» سر المجد التاريخي لبوسكيتس في «برشلونة» بملاحقة رقم إنييستا

«674» سر المجد التاريخي لبوسكيتس في «برشلونة» بملاحقة رقم إنييستا
«برشلونة» يستضيف نظيره «قادش» في الدوري الإسباني

«برشلونة» يستضيف نظيره «قادش» في الدوري الإسباني
عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن الكريم»

عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن ...
أرنولد يدافع عن الجفاف التهديفي لصلاح في ليفربول

أرنولد يدافع عن الجفاف التهديفي لصلاح في ليفربول
نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟
«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف

«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)

تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. جوزيه مورينيو يزور النصب التذكاري لمارادونا
بالفيديو.. جوزيه مورينيو يزور النصب التذكاري لمارادونا
بالصور.. قبل موقعة «ليفربول».. نجم «مانشستر يونايتد» يتعرض لحادث سير
بالصور.. قبل موقعة «ليفربول».. نجم «مانشستر يونايتد» يتعرض لحادث ...
«الرجاء» المغربي يطالب بالتحقيق في «فضيحة تحكيمية» بمباراة «الأهلي» المصري
«الرجاء» المغربي يطالب بالتحقيق في «فضيحة تحكيمية» بمباراة ...
في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
هدف قاتل ينقذ «روما» أمام «نابولي» في الدوري الإيطالي
هدف قاتل ينقذ «روما» أمام «نابولي» في الدوري الإيطالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم ......
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022...
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان ......
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم الأندرتيكر وعودة كودي رودز .. وفوز ستيف أوستن
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم ......
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري
منتخب الكاميرون يتأهل لكأس العالم على حساب مضيفه الجزائري...
المزيد
في بيان رسمي.. ريال مدريد يدعم كريستيانو رونالدو بعد وفاة مولوده
في بيان رسمي.. ريال مدريد يدعم كريستيانو رونالدو بعد وفاة ......
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو
«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو...
هدف قاتل ينقذ «روما» أمام «نابولي» في الدوري الإيطالي
هدف قاتل ينقذ «روما» أمام «نابولي» في الدوري الإيطالي...
في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط