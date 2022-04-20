الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.. «مانشستر سيتي» يحسم صفقة هالاند

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحيفة، أن نادي «مانشستر سيتي» الإنجليزي، حسم صفقة ضم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق «بروسيا دورتموند» الألماني الأول لكرة القدم، بعد الاتفاق على شروطه التعاقدية الشخصية.

وقالت جريدة «ذا دايلي ميل» الإنجليزية، وفقًا لـ«في الجول»، إن «مانشستر سيتي» اتفق مع ممثلي هالاند، وعلى رأسهم وكيله مينو رايولا، على عقد يتقاضى هالاند بموجبه 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح صاحب الـ21 عامًا الأعلى راتبًا في الدوري الإنجليزي.

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ومن المنتظر أن يفعِّل «سيتي» الشرط الجزائي في عقد هالاند مع «دورتموند»، المقدر بـ 63 مليون جنيه إسترليني خلال الأيام المقبلة، ليسدل الستار على الصفقة. وقد تكون الصفقة أفضل تعويض عن فشل «سيتي» في ضم هاري كين من «توتنهام» مطلع الموسم الجاري.

ومنذ انضمامه لصفوف «دورتموند» قادمًا من «سالزبورغ» النمساوي لعب هالاند 85 مباراة سجل خلالها 82 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة.

ويرتبط هالاند بعقد مع «دورتموند» حتى صيف 2024، مع وجود بند يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال العام الجاري.

«ريال مدريد» كلمة السر

وأشارت جريدة «ذا صن»، وفقًا لـ«كورة» إلى أن هالاند أبلغ مسؤولي «مانشستر سيتي»، أنه سينضم إليهم، لكنه يريد الانتقال مستقبلًا إلى «ريال مدريد»، موضحة أن هالاند متحمس لفكرة العيش في إسبانيا، كما أنه اشترى منزلًا في مدينة ماربيا.

وأوضحت «ذا صن» أن مسؤولي «مانشستر سيتي وعدوا هالاند بالانتقال إلى «ريال مدريد»، وسيضعون شرطًا في عقده يسمح له بتمثيل الميرنغي مستقبلًا.