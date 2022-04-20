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محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 07:57 مساء
محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد
المصري محمد صلاح يحتفل بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه ليفربول على طريقة الـ
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تحدث نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، عن تصريحاته بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في قمة الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ30 بالدوري الإنجليزي.

وكان موقع «Football Daily» نشر تصريحات لصلاح بعد المباراة التي قال فيها، وفقًا لـ«CNN»: «إنهم يجعلون حياتنا أسهل في وسط الملعب والدفاع.. وهم يحاولون دائمًا منحنا الكرة في وضعية مثل هذه لذلك فهم يجعلون حياتنا أسهل».

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وأضاف اللاعب المصري: «ندافع بشكل جيد، فقد خرجنا بشباك نظيفة هنا وهناك، لذلك فهم يجعلون حياتنا أسهل لتسجيل الأهداف نحن نذهب إلى اللقاء لتسجيل الهدف الأول ثم نطمح لتسجيل الثاني والثالث»، حسب قوله.

رد محمد صلاح
ورد محمد صلاح على تصريحاته، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» اليوم الأربعاء توضيحًا عقب مباراة الأمس: «كنت أعني أن خط وسطنا ودفاعنا جعل الأمر سهلاً بالنسبة لنا.. لم أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم».

وشهدت مباراة الثلاثاء عودة النجم المصري مرة أخرى للتسجيل بإحرازه ثنائية في شباك مانشستر يونايتد. ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 22 هدفًا، ليظل على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم (2021 - 2022).

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