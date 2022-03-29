المغرب يمطر شباك الكونغو الديموقراطية برباعية ويتأهل إلى مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أكرم المنتخب المغربي وفادة ضيفه الكونغولي الديموقراطي عندما تغلب عليه 4-1 الثلاثاء بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر.



وعوّض «أسود الأطلس» تعادلهم المخيب 1-1 ذهابًا في كينشاسا الجمعة، وضربوا بقوة وبرباعية بينها ثنائية للاعب وسط أنجيه الفرنسي عز الدين أوناحي (21 و55)، وهدفان لمسجل هدف التعادل في مباراة الذهاب طارق تيسودالي (45+7) ومدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي (70)، فيما سجل بن مالانغو (78) الهدف الوحيد للضيوف.

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وهذا هي المرة الثانية على التوالي التي يبلغ فيها المغرب العرس العالمي والسادسة في تاريخه بعد أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.