غانا أول المتأهلين من القارة الأفريقية إلى مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

عادت غانا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، من بوابة نيجيريا عندما فرضت عليها التعادل الإيجابي (1-1) اليوم الثلاثاء في أبوجا، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وكانت غانا البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط آرسنال الإنجليزي توماس بارتي (10)، وردت نيجيريا بعد 12 دقيقة بواسطة مدافع واتفورد الإنجليزي وليام تروست إيكونغ (22 من ركلة جزاء).

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وكان المنتخبان الجاران تعادلا سلبا يوم الجمعة في كوماسي، وبالتالي حجزت غانا بطاقتها بفضل هزها الشباك خارج قواعدها.

وأصبح المنتخب الغاني أول المتأهلين من القارة الأفريقية إلى مونديال 2022 والمنتخب الـ21 الذي يحجز مقعده في البطولة.