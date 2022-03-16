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«يوروبا ليغ»: رحلة حذرة لـ«برشلونة» إلى إسطنبول في إياب ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 10:48 مساء
«يوروبا ليغ»: رحلة حذرة لـ«برشلونة» إلى إسطنبول في إياب ثمن النهائي
الظهير الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا (يمين) يحاول اقتناص الكرة خلال مواجهة غلطة سراي في ذهاب ثمن النهائي (ا ف ب)
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يبحث «برشلونة» والاختصاصي «إشبيلية» عن التأهل إلى ربع نهائي بطولة «يوروبا ليغ» في كرة القدم، في ظل خوض ثلاثة أندية إسبانية ثمن النهائي، وهي تأمل في متابعة الهيمنة الأيبيرية على البطولة القارية الرديفة في السنوات الأخيرة.

وحصد «إشبيلية» أربعة ألقاب العقد الماضي (2014 و2015 و2016 و2020) كما توّج «أتلتيكو مدريد» العامين 2012 و2018 و«فياريال» في النسخة الأخيرة على حساب «مانشستر يونايتد» الإنجليزي بركلات الترجيح.

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ويحل «برشلونة» القادم من دوري الأبطال على «غلطة سراي» التركي الخميس، بعد تعادلهما سلبًا الأسبوع الماضي في ملعب «كامب نو». أما «إشبيلية»، فيحل على «وست هام» الإنجليزي بعد فوزه عليه ذهابًا بهدف المغربي منير الحدادي.

وتبدو حظوظ «ريال بيتيس» الأضعف بين الإسبان، إذ يحل على «أينتراخت فرانكفورت» الألماني بعد خسارته على أرضه 1-2.

إعادة الروح إلى تشكيلة تشافي
ويخوض «برشلونة» رحلة إسطنبول منتشيًا من 10 مباريات من دون خسارة أعادت الروح إلى تشكيلته بقيادة دينامو خط الوسط السابق المدرب القادم من «السد» القطري تشافي. 

وارتقى الفريق الكتالوني إلى المركز الثالث في ترتيب «الليغا» بعد بداية صعبة أطاحت المدرب الهولندي رونالد كومان، وأعادت ابن النادي داخل أسواره.

وقال مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه، بعد خوض مباراته الـ600 مع فريقه، الأحد، خلال الفوز العريض على «أوساسونا» 4-صفر: «الجماهير تستمتع لدى قدومها إلى الاستاد، ونحن أيضًا داخل الملعب.. النتائج (الجيدة) تعود، ونأمل في أن تستمر حتى نهاية الموسم».

رحلة حذرة
ولكن تشكيلة تشافي المتجددة تعادلت على أرضها مع «غلطة سراي» الذي يعاني في الدوري التركي، ما يعني انها أمام رحلة حذرة لحجز بطاقة ربع النهائي. وفيما استحوذ «برشلونة» على الكرة، اعتبر مدافعه إريك غارسيا انهم افتقدوا «للمسة الأخيرة الحاسمة أمام المرمى». أما لاعب الوسط الدولي بيدري، فرأى «لم نحرك الكرة بسرعة كافية. كما افتقدنا للمستوى المناسب من الضغط».

وست هام للانتفاضة
في المقابل، يعول «إشبيلية» على هذه المسابقة بعد تعادل رجال المدرب خولن لوبيتيغي ست مرات في آخر ثماني مباريات، لتتبخر آماله المنطقية في مزاحمة «ريال مدريد» المتصدر على لقب «الليغا»، حيث يحتل الوصافة بفارق 5 نقاط عن «برشلونة» الذي لعب مباراة أقل.

ويحمل الفريق الأندلسي الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (6)، أولها في 2006. كما يأمل في بلوغ النهائي للاستفادة من خوضه على ملعبه رامون سانشيس بيسخوان في 18 مايو.

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