الشرطة تطلق سراح مهاجم مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشرطة، اليوم الأربعاء، إنها أفرجت بكفالة عن ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد، رهن المزيد من التحقيقات وذلك بعد اعتقال اللاعب البالغ عمره 20 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب وتهديدات بالقتل.

وقبل أيام ظهرت اتهامات على الإنترنت بأن جرينوود اعتدى على امرأة. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به يوم الأحد بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل امرأة أبلغت عن حوادث عنف جسدي.

- بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه

- مانشستر يونايتد يعزل لاعبه غرينوود بعد القبض عليه بتهمة اغتصاب

- رسميا.. لامبارد مدربا لـ«إيفرتون»

ونُشرت الادعاءات ضد جرينوود، والتي تضمنت مقاطع فيديو وصورًا ورسالة صوتية، على «انستغرام» يوم الأحد وتم حذفها لاحقا.

وقالت شرطة مانشستر في بيان: «تم الإفراج بكفالة عن رجل يبلغ من العمر 20 عامًا اعتقل (يوم الأحد 30 يناير 2022) للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء على امرأة».

إيقاف جرينوود

وقرر يونايتد إيقاف جرينوود قائلًا إنه لن يعود للتدريبات أو يلعب للنادي حتى إشعار آخر. وجدد النادي إدانته الشديدة «لأعمال العنف من أي نوع» يوم الثلاثاء.

يذكر أن جرينوود خاض مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، 24 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز ستة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

حذف جرينوود من «فيفا 22»

وقالت شركة «نايكي» العملاقة للملابس الرياضية إنها علقت علاقتها مع جرينوود لأنها «تشعر بقلق عميق من المزاعم المزعجة».

كما جرى حذف جرينوود من لعبة الفيديو (فيفا 22) غير المتصلة بالإنترنت والتي تحظى بشعبية كبيرة، حيث لم يعد المهاجم متاحًا في تشكيلة يونايتد.