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مانشستر يونايتد يعزل لاعبه غرينوود بعد القبض عليه بتهمة اغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 02:19 مساء
مانشستر يونايتد يعزل لاعبه غرينوود بعد القبض عليه بتهمة اغتصاب
ميسون غرينوود. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكدت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة ألقت القبض على لاعب نادي «مانشستر يونايتد»، ميسون غرينوود، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي والضرب ضد صديقته هارييت روبسون بعد ساعات من قرار النادي إيقاف لاعبه.

وكانت شرطة مانشستر قد أوضحت في بيان، أمس الأحد، أنها ألقت القبض على رجل بعد نشر امرأة عدة صور وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تعرضها لعنف جسدي، بحسب ما نشرته جريدة «الشرق الأوسط».

وأضافت: «جرى فتح تحقيق وبعد التدقيق نؤكد القبض على رجل في العشرينات من العمر للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء»، وأشارت الشرطة إلى أن الرجل، الذي لم تعلن عن هويته، في عهدتها من أجل استجوابه.

وكانت المزاعم، والتي تضمنت العديد من الصور وفيديو ورسالة صوتية، ضد غرينوود (20 عاما) جرى نشرها على «إنستغرام»، أمس الأحد، قبل حذفها.

وقال يونايتد في بيان إلى وكالة «رويترز»: «ميسون غرينوود لن يعود إلى التدريب مع الفريق أو يشارك في المباريات حتى إشعار آخر»، وكان النادي قال في وقت سابق إنه «لن يتسامح مع أي نوع من العنف».

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