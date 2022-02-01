بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانًا رسميًا ضد لاعبه

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، بشأن واقعة احتجاز لاعبه الشاب ماسون جرينوود؛ للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسيا وتهديدات بالقتل، بعد أن ظهرت اتهامات على الإنترنت بأن المهاجم البالغ من العمر 20 عاما اعتدى على امرأة.

وقالت شرطة مدينة مانشستر إنها ألقت القبض على مشتبه به يوم الأحد بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل امرأة أبلغت عن حوادث عنف جسدي. ونُشرت الادعاءات ضد جرينوود، والتي تضمنت مقاطع فيديو وصورا ورسالة صوتية، على إنستغرام يوم الأحد وتم حذفها لاحقا.

وقال المان يونايتد في بيانه: «مانشستر يونايتد يكرر إدانته الشديدة للعنف من أي نوع.. كما ذكرنا سابقًا، لن يتدرب جرينوود مع النادي أو يلعب لصالحه حتى إشعار آخر».

حذف جرينوود من «فيفا 22»

وقالت شركة نايكي العملاقة للملابس الرياضية إنها علقت علاقتها مع جرينوود لأنها «تشعر بقلق عميق من المزاعم المزعجة».

كما تم حذف جرينوود من لعبة الفيديو (فيفا 22) غير المتصلة بالإنترنت والتي تحظى بشعبية كبيرة، حيث لم يعد المهاجم متاحا في تشكيلة يونايتد.

يذكر أن جرينوود خاض مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، 24 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.