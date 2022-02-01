Atwasat

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانًا رسميًا ضد لاعبه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 11:40 مساء
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانًا رسميًا ضد لاعبه
ماسون جرينوود. (الإنترنت)
alwasat radio

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، بشأن واقعة احتجاز لاعبه الشاب ماسون جرينوود؛ للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسيا وتهديدات بالقتل، بعد أن ظهرت اتهامات على الإنترنت بأن المهاجم البالغ من العمر 20 عاما اعتدى على امرأة.

وقالت شرطة مدينة مانشستر إنها ألقت القبض على مشتبه به يوم الأحد بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل امرأة أبلغت عن حوادث عنف جسدي. ونُشرت الادعاءات ضد جرينوود، والتي تضمنت مقاطع فيديو وصورا ورسالة صوتية، على إنستغرام يوم الأحد وتم حذفها لاحقا.

وقال المان يونايتد في بيانه: «مانشستر يونايتد يكرر إدانته الشديدة للعنف من أي نوع.. كما ذكرنا سابقًا، لن يتدرب جرينوود مع النادي أو يلعب لصالحه حتى إشعار آخر». 

حذف جرينوود من «فيفا 22»
وقالت شركة نايكي العملاقة للملابس الرياضية إنها علقت علاقتها مع جرينوود لأنها «تشعر بقلق عميق من المزاعم المزعجة».

كما تم حذف جرينوود من لعبة الفيديو (فيفا 22) غير المتصلة بالإنترنت والتي تحظى بشعبية كبيرة، حيث لم يعد المهاجم متاحا في تشكيلة يونايتد.

يذكر أن جرينوود خاض مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، 24 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسميا.. «توتنهام» يتعاقد مع ثنائي «يوفنتوس»
رسميا.. «توتنهام» يتعاقد مع ثنائي «يوفنتوس»
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
السعودية تتلقى الهزيمة الأولى بتصفيات كأس العالم في اليابان
السعودية تتلقى الهزيمة الأولى بتصفيات كأس العالم في اليابان
«برشلونة» يوجه اتهامات ضد مجلسه السابق
«برشلونة» يوجه اتهامات ضد مجلسه السابق
رسميا.. كوريا الجنوبية تتأهل إلى كأس العالم 2022
رسميا.. كوريا الجنوبية تتأهل إلى كأس العالم 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)...
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية...
المزيد
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانًا رسميًا ضد لاعبه
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانًا ......
أوباميانغ ينتقل إلى صفوف «برشلونة»
أوباميانغ ينتقل إلى صفوف «برشلونة»...
فيتنام تحقق انتصارها الأول في تصفيات كأس العالم 2022
فيتنام تحقق انتصارها الأول في تصفيات كأس العالم 2022...
رسميا.. كوريا الجنوبية تتأهل إلى كأس العالم 2022
رسميا.. كوريا الجنوبية تتأهل إلى كأس العالم 2022...
«برشلونة» يوجه اتهامات ضد مجلسه السابق
«برشلونة» يوجه اتهامات ضد مجلسه السابق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط