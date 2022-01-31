رسميا.. لامبارد مدربا لـ«إيفرتون»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «إيفرتون»، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين مدرب «تشيلسي» السابق فرانك لامبارد، مدربًا جديدًا للفريق لخلافة رفائيل بنيتز، ووقع لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عقدًا لعامين ونصف العام حتى يونيو 2024.

وأقال «إيفرتون» بنيتز، الشهر الحالي، عقب الخسارة (2-1) على ملعب «نوريتش سيتي» ليترك الفريق متقدمًا بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

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وقال لامبارد في بيان: «أنا متحمس جدًّا لبدء المهمة. بعد التحدث إلى المالك ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، شعرت بشغفهم وطموحهم. آمل أن يكونوا قد شعروا بطموحي ورغبتي الشديدة في العمل لتحقيق ذلك».

وتابع: «يمكنك أن تشعر بشغف جماهير إيفرتون نحو ناديهم. هذا سيكون مهمًّا للغاية.. كفريق، المستوى التنافسي القوي للدوري الإنجليزي الممتاز ومركزنا في الجدول. نحن بالتأكيد بحاجة إلى ذلك».

رؤية القتال والرغبة

وأوضح: «إنه مسار ذو اتجاهين. أعتقد أن إيفرتون نادٍ مميز، حيث يمكنك حقًّا فهم ما يريد الجماهير رؤيته. أول شيء إنهم يريدون رؤية القتال والرغبة وهذا يجب أن يكون الأساس بالنسبة لنا».

مسيرة لامبارد

وبدأ لامبارد صاحب (43 عامًا) مسيرته التدريبية في الدرجة الثانية مع «ديربي كاونتي» في 2018 وبعد موسم واحد فقط مع الفريق أصبح مدربًا لـ«تشيلسي» الذي ساعده في الفوز بعديد الألقاب طوال 13 عامًا كلاعب.

وقاد لاعب الوسط الدولي الإنجليزي السابق الفريق اللندني للمركز الرابع في الدوري ونهائي كأس الاتحاد في أول مواسمه، لكنه أُقيل في يناير من العام الماضي بعد سلسلة سيئة من النتائج.

ويحتل «إيفرتون» الآن المركز 16 بعد تولي دنكان فيرجسون المسؤولية موقتًا، حيث خسر من «أستون فيلا».

وسيستضيف الفريق في المباراة المقبلة «برنتفورد» في الدور الرابع من كأس الاتحاد، يوم السبت المقبل، قبل زيارة «نيوكاسل يونايتد» في الدوري بثلاثة أيام.