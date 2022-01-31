لامبارد يقترب من تدريب إيفرتون الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت تقارير إخبارية أن فرانك لامبارد وافق على تولي منصب المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم بعقد لمدة عامين ونصف العام، وأشارت التقارير إلى أن لامبارد المدير الفني السابق لتشيلسي التقى مسؤولي إيفرتون في لندن، الجمعة الماضية.

واقتنع مالك النادي فرهاد مشيري ورئيس النادي بيل كينرايت، وأعضاء آخرون بمجلس الإدارة بأن لامبارد هو الرجل المناسب للمنصب، وكانت قائمة المرشحين لخلافة رافاييل بينيتيز في تدريب إيفرتون قد ضمت أيضا فيتور بيريرا والمدرب المؤقت الحالي دانكان فيرغسون، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

يتوقع أن يعلن النادي، الإثنين، تعاقده مع لامبارد، وفي حالة إتمام الصفقة، سيكون تدريب إيفرتون هو أول منصب يتولاه لامبارد، الذي شارك في 106 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا خلال مسيرته كلاعب، منذ أن أقيل من تدريب تشيلسي في العام الماضي بعد 18 شهرا قضاها مع الفريق.