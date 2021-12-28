رسميا.. «كورونا» يؤجل مواجهة إيفرتون ونيوكاسل

كرة الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الثلاثاء، عن تأجيل مباراة إيفرتون وضيفه نيوكاسل يونايتد، الخميس، بعدما قال النادي الزائر إنه لا يملك عددا كافيا من اللاعبين بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات.

وهذه المباراة الـ16 التي تتأجل في المسابقة بسبب الفيروس والإصابات هذا الشهر.

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نيوكاسل لا يملك العدد المطلوب

وقال الدوري الإنجليزي في بيان: «وافق المجلس على طلب نيوكاسل بتأجيل المباراة لأن النادي لا يملك العدد المطلوب من اللاعبين الجاهزين لخوض اللقاء بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات».

وذكر نيوكاسل أن هناك نتائج إيجابية لكوفيد-19 ظهرت بين عدد من اللاعبين وأعضاء بالطاقم عند إجراء الفحوص الروتينية بينما يعاني العديد من اللاعبين من إصابات وآخرهم كالوم ويلسون.

تشكيلة ضئيلة

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل عقب التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد مساء الإثنين، إنه يملك تشكيلة ضئيلة من حيث العدد بعد إصابة فيدريكو فرنانديز وجمال لويس وفابيان شار وبول دوميت وآلان سان مكسيمين ورايان فريزر.

ويوافق الدوري الممتاز على التأجيل فقط اذا امتلك النادي أقل من 14 لاعبا بواقع 13 لاعبا وحارس مرمى ويدرس مجلس الرابطة كل طلب تأجيل بشكل منفرد.

ويقبع نيوكاسل في المركز 19 بالدوري برصيد 11 نقطة بينما يحتل إيفرتون المركز 15 ولديه 19 نقطة لكنه لعب مباراتين أقل عقب تأجيل مواجهتيه ضد ليستر سيتي وبيرنلي.