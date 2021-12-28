«وست هام» يتعافى أمام «واتفورد» في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 09:19 مساء
«وست هام يونايتد» يسحق «واتفورد» المتعثر 4-1 في الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)

أنهى «وست هام يونايتد» صيامه عن الانتصارات في ثلاث مباريات ليسحق «واتفورد» المتعثر 4-1 في الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ووضع إيمانويل دينيس «واتفورد»، الذي تأجلت له آخر مباراتين، في المقدمة في الدقيقة الرابعة بتسديدة متقنة على حافة منطقة الجزاء لكن فريق المدرب كلاوديو رانييري لم يتمكن من استغلال التقدم.

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واندفع «وست هام» لإدراك التعادل وحقق ذلك في الدقيقة 27 بضربة مباشرة من توماش سوتشيك.

وبعد دقيقتين منح الجزائري سعيد بن رحمة التقدم للزوار بعد صناعة من ميخائيل أنطونيو.

وعزز «وست هام» تفوقه من ركلة جزاء نفذها مارك نوبل عقب لجوء الحكم لشاشة جانبية بالملعب، بينما أكمل البديل نيكولا فلاشيتش الرباعية.

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