لينجارد يتعرض للسرقة في غرفة ملابس وست هام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 10:29 مساء
لينجارد. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن ساعة تردد أنها تعود إلى جيسي لينجارد، لاعب فريق وست هام، تعرضت للسرقة من غرفة تغيير الملابس خلال إحدى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت جريدة «ذا صن» إن الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد)، ذكرت الجمعة، أن التحقيقات جارية بشأن السرقة التي وقعت في ملعب لندن الأولمبي، معقل فريق وست هام، في التاسع من مايو الجاري.

وكان وست هام خسر أمام إيفرتون 0-1 ضمن منافسات المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي، وقد لعب الإنجليزي الدولي لينجارد طوال الـ90 دقيقة للمباراة.

وأوضحت الجريدة «ذا صن»، التي كانت أول من كشف عن الحادث، أن الساعة تخص لينجارد صاحب الـ28 عاما المعار لوست هام من مانشستر يونايتد.

وذكر متحدث باسم شرطة لندن: «الشرطة تحقق في عملية سطو في ملعب لندن، جرى الإبلاغ عن أن ساعة سرقت من غرفة تغيير ملابس بعد ظهر أو مساء يوم الأحد الموافق التاسع من مايو، لم يجر إلقاء القبض على أي شخص، والتحقيقات مستمرة».

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