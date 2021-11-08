كيف ألحق وست هام أول هزيمة بليفربول في «البريميرليغ»؟

وست هام مع ليفربول. (إنترنت)

ألحق وست هام يونايتد بليفربول، أمس الأحد، أول خسارة في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» هذا الموسم، بفوزه (3-2)، وأخطأ الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر، وفشل في الإمساك بالكرة بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية، لتسكن شباكه في الدقيقة الرابعة.

لكن ترينت ألكسندر أرنولد أدرك التعادل لليفربول بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 41، وأعاد الإسباني بابلو فورنالس التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة بينية من جارود بوين.

وجعل كيرت زوما النتيجة (3-1) لوست هام بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 74، وقلص البديل ديفوك أوريغي الفارق لليفربول بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، قبل سبع دقائق على النهاية.

وتقدم وست هام للمركز الثالث برصيد 23 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تراجع ليفربول للمركز الرابع برصيد 22 نقطة.