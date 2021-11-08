كيف ألحق وست هام أول هزيمة بليفربول في «البريميرليغ»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 04:03 مساء
وست هام مع ليفربول. (إنترنت)

ألحق وست هام يونايتد بليفربول، أمس الأحد، أول خسارة في الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» هذا الموسم، بفوزه (3-2)، وأخطأ الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر، وفشل في الإمساك بالكرة بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية، لتسكن شباكه في الدقيقة الرابعة.

لكن ترينت ألكسندر أرنولد أدرك التعادل لليفربول بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 41، وأعاد الإسباني بابلو فورنالس التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة بينية من جارود بوين.

وجعل كيرت زوما النتيجة (3-1) لوست هام بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 74، وقلص البديل ديفوك أوريغي الفارق لليفربول بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، قبل سبع دقائق على النهاية.

وتقدم وست هام للمركز الثالث برصيد 23 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تراجع ليفربول للمركز الرابع برصيد 22 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
متابعو إيلون ماسك عبر «تويتر» يؤيدون بيعه 10% من أسهمه في «تيسلا»
اقتصاد
غوتيريس يوجه رسالة للعراقيين بعد «محاولة اغتيال» الكاظمي
عربى
وصول 23 ألف طن بنزين إلى ميناء مصراتة
ليبيا
الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي (شاهد)
دولى
أبوظبي تصدر «أول قانون مدني» ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين
عربى
إلغاء معسكر المنتخب الليبي الخارجي قبل ساعات من انطلاق الاستعداد لمواجهتي ...
رياضة محلية
السايح: بدء توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة انتخاب عبر 1906 مراكز غدا
ليبيا
السني لـ«بوابة الوسط»: وزارة الرياضة تكيل بمكالين وتفتقد العدالة بين المدن ...
رياضة محلية
لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
مصدر أمني: الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي جرى بثلاث طائرات مسيرة أسقطت ...
عربى
مجلس الوزراء يرد على قرار «الرئاسي» إيقاف المنقوش
ليبيا
5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيونتك»: «كورونا» سيصبح مثل الإنفلونزا