إدوار يقود «كريستال بالاس» للفوز على «نوريتش»

«كريستال بالاس» يفوز 3-صفر على ضيفه المتعثر «نوريتش» ويتقدم للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)

تقدم «كريستال بالاس» للمركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل الفرنسي أودسون إدوار هدفًا وصنع اثنين آخرين في الفوز 3-صفر على ضيفه المتعثر «نوريتش سيتي» اليوم الثلاثاء.

وحصل «بالاس» على ركلة الجزاء في الدقيقة السادسة عندما تعرض ويل هيوز للعرقلة من كيني ماكلين داخل المنطقة. ومع غياب ويلفريد زاها للإيقاف نفذ إدوار الركلة بنجاح.

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وضاعف أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 38 عندما أرسل إدوار تمريرة في الجانب الأيسر إلى مواطنه جان-فيليب ماتيتا ليطلق المهاجم الفرنسي تسديدة ذهبت للزاوية البعيدة للمرمى وتجاوزت أنجوس جان حارس «نوريتش».

ولم يجد «نوريتش» الوقت الكافي للتعافي ليسفر الضغط المتواصل لـ«بالاس» عن الهدف الثالث بعد أربع دقائق، عندما رواغ إدوار أحد المدافعين داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى جيفري شلوب الذي أطلق تسديدة متقنة استقرت في مرمى جان.

وتراجع «بالاس» في الشوط الثاني لينجح «نوريتش» في صنع بعض الفرص، لكن فريق المدرب باتريك فييرا حافظ على نطافة شباكه ليتقدم للنصف الأعلى من ترتيب الجدول برصيد 23 نقطة من 19 مباراة.

وظل «نوريتش» في ذيل الترتيب عقب تلقيه الهزيمة الخامسة على التوالي دون تسجيل أي هدف.