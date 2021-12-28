إدوار يقود «كريستال بالاس» للفوز على «نوريتش»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 09:36 مساء
«كريستال بالاس» يفوز 3-صفر على ضيفه المتعثر «نوريتش» ويتقدم للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)

تقدم «كريستال بالاس» للمركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل الفرنسي أودسون إدوار هدفًا وصنع اثنين آخرين في الفوز 3-صفر على ضيفه المتعثر «نوريتش سيتي» اليوم الثلاثاء.

وحصل «بالاس» على ركلة الجزاء في الدقيقة السادسة عندما تعرض ويل هيوز للعرقلة من كيني ماكلين داخل المنطقة. ومع غياب ويلفريد زاها للإيقاف نفذ إدوار الركلة بنجاح.

- كونتي يواصل مسيرته دون هزيمة مع «توتنهام»
- «وست هام» يتعافى أمام «واتفورد» في الدوري الإنجليزي
- الدوري الإنجليزي.. 103 إصابات بـ«كورونا» في أسبوع

وضاعف أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 38 عندما أرسل إدوار تمريرة في الجانب الأيسر إلى مواطنه جان-فيليب ماتيتا ليطلق المهاجم الفرنسي تسديدة ذهبت للزاوية البعيدة للمرمى وتجاوزت أنجوس جان حارس «نوريتش».

ولم يجد «نوريتش» الوقت الكافي للتعافي ليسفر الضغط المتواصل لـ«بالاس» عن الهدف الثالث بعد أربع دقائق، عندما رواغ إدوار أحد المدافعين داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى جيفري شلوب الذي أطلق تسديدة متقنة استقرت في مرمى جان.

وتراجع «بالاس» في الشوط الثاني لينجح «نوريتش» في صنع بعض الفرص، لكن فريق المدرب باتريك فييرا حافظ على نطافة شباكه ليتقدم للنصف الأعلى من ترتيب الجدول برصيد 23 نقطة من 19 مباراة.

وظل «نوريتش» في ذيل الترتيب عقب تلقيه الهزيمة الخامسة على التوالي دون تسجيل أي هدف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «برشلونة» يعلن إصابة رابعة بين صفوفه بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
مواجهات عربية مثيرة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (1)
فيديو
كاركاتير خيري - مطالب بإجراء الانتخابات وإنهاء ولاية الأجسام السياسية القائمة
كاريكاتير
الليبيون والكورونا والهجرة والانتخابات!
وجهات نظر
دليل أكسفورد ومصلحة الجمارك الليبية
وجهات نظر
الموت يغيب الفنان السوري محمد الشماط نجم «باب الحارة»
ثقافة وفن
السايح: مئات المرشحين لانتخابات «النواب» مدانون بجرائم سرقة ومخدرات وزنا
ليبيا
السايح يشرح مفهوم «القوة القاهرة» أمام العملية الانتخابية
ليبيا
السايح: القضاء لم ينصف مفوضية الانتخابات.. ولن نتحمل ترشح مزورين
ليبيا
بالصور.. ليبيا تتوج بـ6 ميداليات برونزية في افتتاح «عربية الأثقال»
رياضة محلية
الدوري الإنجليزي.. 103 إصابات بـ«كورونا» في أسبوع
رياضة عالمية
جريدة بريطانية تكشف تفاصيل حول محاولة «اغتيال» الملكة إليزابيث
دولى
رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي من «غلوب سوكر»
رياضة عالمية
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»
ليبيا
جدول مباريات الأسبوع السابع بالدوري الممتاز
رياضة محلية
تطورات المتحور: «أوميكرون» ينشر الفوضى في الأجواء.. وفرنسا تستعد لتشديد ...
دولى
إقالة مدرب الأهلي طرابلس الفرنسي سيموندي وتعيين التونسي زميط موقتا
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله