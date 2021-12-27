الدوري الإنجليزي.. 103 إصابات بـ«كورونا» في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 07:56 مساء
كرة الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)

سجل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رقمًا قياسيًّا في حالات (كوفيد-19) بالإعلان، اليوم الإثنين، 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي، ما تسبب في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.

وذكرت رابطة الدوري في بيان: «يؤكد الدوري اليوم أنه بين يومي الإثنين 20 ديسمبر والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصًا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية، وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة».

-90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
-تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
-الأندية الإنجليزية تتخذ قرارها النهائي بشأن إيقاف الدوري بسبب «كورونا»

وارتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر إلى 90 حالة بين يومي 13 و19 بنفس الشهر.

وقرر الدوري الممتاز تأجيل 15 مباراة بسبب تفشي العدوى في عديد الأندية وألغيت ثلاث مباريات لبيرنلي.

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