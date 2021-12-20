الأندية الإنجليزية تتخذ قرارها النهائي بشأن إيقاف الدوري بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 06:01 مساء
الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ستتواصل رغم معاناة الفرق من تفشي فيروس «كورونا المستجد» ضمن صفوفها. 

وقالت جريدة «ذا صن»، وفقًا لـ«كورة» إن مسؤولي الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا اجتماعًا افتراضيًّا اليوم، لمناقشة ما إذا كان سيتم إيقاف الموسم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

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استمرار اللعب خلال الأعياد
وصوتت غالبية الأندية على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل تفشي المتحور الجديد «أوميكرون».

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية لم تفرض أي إغلاق في هذه المرحلة، إلا أن الدوري الإنجليزي الممتاز اتخذ زمام المبادرة بالدعوة إلى محادثات طارئة.

ومن أجل يقاف المسابقة، توجب الحصول على موافقة 14 ناديًّا من أصل 20، وهو ما لم يتحقق بسبب رغبة غالبية الأندية في مواصلة اللعب بدلًا عن تحديد موعد جديد للمباريات.

البوكسينج داي
وبعد ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الأسبوع، ستقام جولة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي يطلق عليها تسمية جولة «البوكسينج داي».

هناك أيضًا الجولة العشرون من الدوري، في الفترة من 28 إلى 30 الشهر الحالي، تليها جولة أخرى في الفترة من 1 إلى 3 يناير المقبل، قبل إقامة مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع التالي.

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