تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

كرة الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الخميس، تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد ومباراة ولفرهامبتون واندرارز مع واتفورد المقررتين في 26 ديسمبر الجاري إلى موعد لاحق بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في فريقي واتفورد وليدز.

وأضافت الرابطة في البيان: «عقب تلقي طلبي تأجيل من ليدز يونايتد وواتفورد نتيجة لظهور حالات إصابة بكوفيد-19 في صفوفهما عقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعًا صباح اليوم ووافق بكل أسف على تأجيل مباراتي الفريقين المقررتين في 26 ديسمبر».

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استمرار اللعب خلال الأعياد

وصوتت غالبية الأندية الإنجليزية في اجتماع عقد خلال الأيام الماضية، على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد، على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة، بفعل تفشي المتحور الجديد «أوميكرون».

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية لم تفرض أي إغلاق في هذه المرحلة، إلا أن الدوري الإنجليزي الممتاز اتخذ زمام المبادرة بالدعوة إلى محادثات طارئة.

ومن أجل إيقاف المسابقة، توجب الحصول على موافقة 14 ناديًّا من أصل 20، وهو ما لم يتحقق بسبب رغبة غالبية الأندية في مواصلة اللعب بدلًا عن تحديد موعد جديد للمباريات.

البوكسينج داي

وبعد انتهاء مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ستقام جولة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي يطلق عليها تسمية جولة «البوكسينج داي».

هناك أيضًا الجولة العشرون من الدوري، في الفترة من 28 إلى 30 الشهر الجاري، تليها جولة أخرى في الفترة من 1 إلى 3 يناير المقبل، قبل إقامة مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع التالي.