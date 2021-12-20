90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 09:49 مساء
كرة الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه تم اكتشاف 90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في أندية البطولة خلال الأسبوع الماضي، ورغم ذلك اتفقت الأندية على مواصلة اللعب خلال فترة الأعياد.

وأضافت الرابطة في بيان «الرابطة تؤكد أنه ما بين الإثنين 13 ديسمبر والأحد 19 ديسمبر تم إجراء 12345 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا على اللاعبين والعاملين، وتم اكتشاف 90 حالة جديدة».

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وكانت تقارير صحفية، كشفت، اليوم الإثنين، أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ستتواصل رغم معاناة الفرق تفشي فيروس «كورونا المستجد» ضمن صفوفها، حيث توجب الحصول على موافقة 14 ناديًّا من أصل 20، في اجتماع اليوم، وهو ما لم يتحقق بسبب رغبة غالبية الأندية في مواصلة اللعب.

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