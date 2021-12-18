الدوري الإنجليزي يعقد اجتماعا لتقرير المصير بعد تفشي «كورونا».. الإثنين

شعارات أندية الدوري الإنجليزي. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت وسائل إعلام إنجليزية النقاب عن أزمة تفشي فيروس «كورونا» بين أندية الدوري الإنجليزي، وتعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم، بعد غدٍ الإثنين، اجتماعًا لبحث سبل التعاطي مع أزمة «كورونا»، بعد تأجيل تسع مباريات في البطولة، بسبب انتشار العدوى بالفيروس في عدة أندية.

وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي «تشيلسي» و«ليفربول» الخميس الماضي، بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي «توتنهام هوتسبير» وجهازه الفني، ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر الجاري، بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات، بحسب «رويترز».

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وقال مدرب «أستون فيلا» ستيفن جيرارد، إن مدربي ولاعبي البطولة سيعقدون اجتماعًا خاصًّا بهم، الأسبوع المقبل، بعد مطالبة عدد من مسؤولي الأندية بمزيد التوضيحات الخاصة بالمعايير التي يتم على أساسها تأجيل المباريات بسبب «كورونا».

وأضاف جيرارد قبل مباراة فريقه أمام «بيرنلي»، قبل تأجيلها، اليوم السبت «هناك الكثير من القلق والكثير من الأسئلة.. ولهذا السبب قررت أندية الدوري الإنجليزي منح مدربي البطولة فرصة للقاء، وأتمنى أن تتضح الكثير من الأمور بناء على هذا الاجتماع».

وأضاف: «كما أن هناك فرصة لقائدي الفرق باللقاء مع بعضهم البعض وبحث أفضل السبل للتعاطي مع الوضع الراهن»، وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبًا لائقًا على الأقل لدى كل فريق.