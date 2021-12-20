رئيس «كاف» يحسم موقف كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 09:13 مساء
كأس أمم أفريقيا. (الإنترنت)

أنهى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الجدل المثار حول النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، بعدما أكد إقامة البطولة في موعدها.

ووصل منذ قليل رئيس «كاف»، إلى العاصمة الكاميرونية، ياوندي، في زيارة قصيرة تستغرق 48 ساعة، لبحث مصير بطولة كأس أمم أفريقيا.

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وقال موتسيبي، في تصريحات للإعلام عقب ختام زيارته للملعب الأولمبي، الذي يستضيف مباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو يوم 9 يناير إنه سعيد بما رآه في البلد المضيف من تحضير لمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

زوجة موتسيبي تزين حفل الافتتاح
وأضاف: «علينا أن نفخر بما تم إنجازه هنا، نريد أن نظهر للعالم صورة رائعة.. سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي استعدادًا لحضور افتتاح كأس الأمم الأفريقية يوم 9 من الشهر نفسه».

يذكر أن باتريس موتسيبي، قال فور وصوله للكاميرون: «سنحدد موقف كأس الأمم الأفريقية وسنعلن لاحقًا قرارات قوية بعد اجتماع يومي الإثنين والثلاثاء مع السلطات المختصة بالكاميرون، ومع رئيس الجمهورية بول بيا».

تهديد الأندية الأوروبية
وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلًا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.

ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير و6 فبراير من العام 2022.

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