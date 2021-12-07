بالصور.. كأس بطولة أمم أفريقيا تصل الكاميرون

كأس بطولة أمم أفريقيا تصل الكاميرون. (الإنترنت)

وصلت الكأس التي سيُتوَّج بها الفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا، في فبراير المقبل، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، في دليل على عدم سحب شرف تنظيم المسابقة من الكاميرون.

وظهرت خلال الأيام الماضية، تقارير كشفت أن الاتحاد الأفريقي يدرس سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب عدم استكمال مرافق البطولة قبل نحو شهر من انطلاقها.

وشهد اليوم الثلاثاء وصول الكأس الذهبية للبطولة وعرضها أمام وسائل الإعلام في مكتب رئيس وزراء الكاميرون.

وأصدر وزير الرياضة الكاميروني بيانًا عبَّر فيه عن فخر البلاد باستقبال كأس البطولة التي وصفها بالرمز القوي للصداقة بين الشعوب الأفريقية.

ونفى مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لـ«في الجول» فكرة لعب البطولة في أي مكان غير الكاميرون، مشيرًا إلى أن الأعمال المتبقية ليصبح الاستاد الرئيسي للبطولة، ملعب أوليمبيه في العاصمة ياوندي، جاهزًا، بسيطة للغاية.

ومن المزمع حتى الآن إقامة البطولة بين يومي 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون. ونظمت مصر النسخة الأخيرة في 2019 وحصد المنتخب الجزائري اللقب.

كأس بطولة أمم أفريقيا تصل الكاميرون. (الإنترنت)

كأس بطولة أمم أفريقيا تصل الكاميرون. (الإنترنت)

كأس بطولة أمم أفريقيا تصل الكاميرون. (الإنترنت)