بالصور.. كأس بطولة أمم أفريقيا تصل الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 08:49 مساء
كأس بطولة أمم أفريقيا تصل الكاميرون. (الإنترنت)

وصلت الكأس التي سيُتوَّج بها الفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا، في فبراير المقبل، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، في دليل على عدم سحب شرف تنظيم المسابقة من الكاميرون.

وظهرت خلال الأيام الماضية، تقارير كشفت أن الاتحاد الأفريقي يدرس سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب عدم استكمال مرافق البطولة قبل نحو شهر من انطلاقها.

وشهد اليوم الثلاثاء وصول الكأس الذهبية للبطولة وعرضها أمام وسائل الإعلام في مكتب رئيس وزراء الكاميرون.

وأصدر وزير الرياضة الكاميروني بيانًا عبَّر فيه عن فخر البلاد باستقبال كأس البطولة التي وصفها بالرمز القوي للصداقة بين الشعوب الأفريقية.

ونفى مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لـ«في الجول» فكرة لعب البطولة في أي مكان غير الكاميرون، مشيرًا إلى أن الأعمال المتبقية ليصبح الاستاد الرئيسي للبطولة، ملعب أوليمبيه في العاصمة ياوندي، جاهزًا، بسيطة للغاية.

ومن المزمع حتى الآن إقامة البطولة بين يومي 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون. ونظمت مصر النسخة الأخيرة في 2019 وحصد المنتخب الجزائري اللقب.

كأس بطولة أمم أفريقيا تصل الكاميرون. (الإنترنت)
كأس بطولة أمم أفريقيا تصل الكاميرون. (الإنترنت)
كأس بطولة أمم أفريقيا تصل الكاميرون. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
فرنسا توقف شخصا يشتبه بأنه كان ضمن الفريق المتورط بقتل خاشقجي
عربى
قتال الوحوش وطرد الشبح مهمة تلميذ غوارديولا مع برشلونة أمام بايرن ميونيخ.. ...
رياضة عالمية
معركة في دوري الأبطال لبورتو وميلان وأتلتيكو على الوصافة وصدام أصدقاء بين الريال...
رياضة عالمية
رويترز: تراجع المخاوف من «أوميكرون» يرفع أسعار النفط 5%
اقتصاد
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
الإمارات تقلص أيام العمل في الأسبوع وتغير العطلة
عربى
بركان يدمر 10 قرى إندونيسية ويخلف 34 قتيلا
دولى
الأمم المتحدة: ستيفاني وليامز تبدأ عملها من طرابلس خلال أيام
ليبيا
«سوناطراك» الجزائرية تبحث استئناف أنشطتها في ليبيا
ليبيا
«كاف» يحدد موعد لقاء الإياب بين «الاتحاد» و«إنيمبا» في الكونفدرالية
رياضة محلية
الجزائر تقدم 100 مليون دولار لفلسطين في إطار الجامعة العربية
دولى
«المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا
ليبيا
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإمارات تعتمد 4 أيام ونصف عملا.. وتغيِّر عطلة نهاية الأسبوع للسبت والأحد