رسميا.. «كاف» يعلن مواعيد بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون

كأس الأمم الأفريقية. (روسيا اليوم)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، الموعد النهائي لإقامة النسخة الـ(33) من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرّر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

ونشر «كاف» عبر موقعه الرسمي، تفاصيل إقامة البطولة في الكاميرون، حيث تقام المباراة الافتتاحية يوم 9 يناير المقبل، أي بعد شهر من اليوم، وتستمر المنافسات حتى موعد المباراة النهائية يوم 6 فبراير 2022.

وواجهت بطولة الأمم الأفريقية «الكاميرون 2021» عدة عقبات لإقامتها، حيث كان من المفترض تنظيمها في العام 2019 لكن انتقلت البطولة إلى مصر، في ظل عدم اكتمال أعمال الإنشاء في الملاعب الكاميرونية.

وتسبب وباء كورونا في تأجيل البطولة من العام 2021 إلى مطلع 2022، ليستقر «كاف» على الموعد النهائي المعلن اليوم، بعد أنباء ترددت مؤخرا عن إمكانية تأجيلها مرة أخرى.

يذكر أن منتخب مصر الأكثر تتويجًا باللقب القاري برصيد 7 ألقاب، وسيلعب في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كلاً من السودان، ونيجيريا وغينيا بيساو، في منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.