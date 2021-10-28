رسميا.. سيرجي بارجوان مدربا موقتا لبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 02:40 مساء
المدرب سيرجي بارجوان مديرا فنيا موقتا لبرشلونة خلفا لكومان. (الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعيين لاعبه الأسبق، سيرجي بارجوان مديرًا فنيًا موقتًا لفريقه خلفًا للهولندي كومان.

وأشار برشلونة، عبر بيان صادر اليوم (الخميس)، إلى أن بارجوان الذي يُدرب فريق برشلونة (ب)، سيتولى المسؤولية الموقتة للإدارة الفنية للفريق الأول كمنصب موقت سينتهي عند تعيين مدرب جديد للفريق الكاتالوني.

وكان اللاعب الدولي الإسباني السابق وصاحب الـ49 عامًا قد سبق له اللعب مع برشلونة لقرابة تسع سنوات قبل أن يختتم مسيرته مع أتلتيكو مدريد.

وأعلن نادي برشلونة، إقالة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق من منصبه، بعد النتائج المخيبة والتي كان آخرها الخسارة أمام رايو فاييكانو بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، في بيان رسمي له: «أعفى النادي رونالد كومان، من مهامه كمدرب للفريق الأول، حيث إن الرئيس خوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فاييكانو».

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وتابع برشلونة: «رونالد كومان سيودع الفريق، غدًا الخميس، في المدينة الرياضية.. يود برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية».

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.

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