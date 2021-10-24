ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 06:47 مساء
كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد. (إنترنت)

زاد «ريال مدريد» من صعوبة موقف المدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك بعدما خرج منتصرًا من موقعة الـ«كلاسيكو» للمرة الرابعة تواليًا بفوزه على غريمه «برشلونة» في معقله «كامب نو» بنتيجة (2-1)، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الـ«ريال» بالعودة منتصرًا من ملعبه غريمه الكتالوني مرتين على التوالي للمرة الثالثة فقط في تاريخه، الأولى العامين 1929 و1930 والثانية بين 1963 و1965 حين فاز ثلاث مرات متتالية في ملعب غريمه، إلى الوافد الجديد النمساوي دافيد ألابا ولوكاس فاسكيز اللذين سجلا الهدفين (32 و4+90)، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وقلص الوافد الجديد البديل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الفارق (7+90) من دون أن يمنع الهزيمة عن النادي الكتالوني.

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