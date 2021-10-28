رسميا.. برشلونة يعلن رحيل رونالد كومان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 12:44 صباحا
مدرب برشلونة كومان. (الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة، إقالة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق من منصبه، بعد النتائج المخيبة، والتي كان آخرها الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، مساء الأربعاء،  في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، في بيان رسمي له: "أعفى النادي رونالد كومان، من مهامه كمدرب للفريق الأول، حيث إن الرئيس خوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فايكانو".

وتابع برشلونة: "رونالد كومان سيودع الفريق، غدًا الخميس، في المدينة الرياضية.. يود برشلونة أن يشكر كومان على خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية".

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وتعد خسارة برشلونة أمام فايكانو، الثانية على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني، عقب السقوط في الكلاسيكو أمام ريال مدريد (2-1)، خلال الجولة الماضية، كما أنها الهزيمة الثالثة للفريق في الليغا هذا الموسم.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.

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