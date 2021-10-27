لابورتا يتضامن مع كومان بعد أحداث «كامب نو»

كومان يتعرض لهجوم من بعض جماهير برشلونة أثناء خروجه بسيارته من ملعب «كامب نو». (الإنترنت)

أعرب رئيس نادي «برشلونة»، خوان لابورتا، عن استيائه من الأحداث المؤسفة التي تعرض لها الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق، عقب خسارة «الكلاسيكو» ضد «ريال مدريد» بهدفين مقابل هدف.

وتعرض كومان لهجوم من بعض جماهير «برشلونة»، أثناء خروجه بسيارته من ملعب «كامب نو»، وتمت إهانته وتوجيه السباب له.

وقال لابورتا، أثناء تواجده مع بعثة «برشلونة» قبل مواجهة «رايو فالكيانو»، اليوم الأربعاء، وفقًا لجريدة «موندو ديبورتيفو»: «لا يمكن أن يتكرر ما حدث مرة أخرى».

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ورفض لابورتا الإجابة عن أسئلة الصحفيين، حول مستقبل كومان أو أي قضية أخرى.

وأشارت «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إلى أن لابورتا تحدث مع كومان ليُعبِّر له عن تضامن النادي معه ضد ما حدث يوم الأحد الماضي.

ويحتل «برشلونة» المركز التاسع في جدول ترتيب «الليغا» برصيد 15 نقطة، وله مباراة مؤجلة.